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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» одержал важную победу в Краснодаре: голы забили Сергеев, Малком и Оздоев

«Зенит» одержал важную победу в Краснодаре: голы забили Сергеев, Малком и Оздоев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
На фоне поражения московского «Динамо» команда Сергея Семака укрепила лидерство в РПЛ.

До поединка с «Краснодаром» футбольный «Зенит» не только дважды подряд победил в РПЛ, но и умудрился вылететь из Кубка России. «Питерец.ру» надеется, что досадное кубковое поражение от «Алании» по пенальти только прибавит коллективу Сергея Семака решимости обязательно взять золото в чемпионате.

И 26-й тур очень порадовал поклонников «сине-бело-голубых»: и «Зенит» выиграл, и главный конкурент в лице «Динамо» оступился. Очередным соперником «Зенита» стал «Краснодар», дела которого в первенстве РПЛ идут не лучшим образом: например, в прошлом туре «Быки» уступили в Самаре со счётом 0:2. И во встрече с «Зенитом» краснодарцы позволили сопернику повести со счётом 2:0 после точных ударов Ивана Сергеева и Малкома. Особенно важным в психологическом плане стал гол бразильца, благодаря которому «Зенит» ушёл на перерыв с комфортным перевесом. Но во втором тайме «Краснодар» смог отыграть один мяч, и лишь результативная контратака «Зенита» сняла вопрос о победителе. Выиграв 3:1, «Зенит» лидирует – 58 очков.

«Динамо» в параллельном матче проиграло ЦСКА (0:1).

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