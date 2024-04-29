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Питерец.ру » Спорт » Футбольный «Зенит» после поражения от «Рубина» проиграл и «Динамо»: единственный гол забил Тюкавин

Футбольный «Зенит» после поражения от «Рубина» проиграл и «Динамо»: единственный гол забил Тюкавин

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
В случае победы «Краснодара» над «Крыльями Советов» в понедельник команда Сергея Семака (на фото) потеряет лидерство.

В самый нужный момент, когда решается судьба золотых медалей, «Зенит» проиграл два матча подряд, при этом не сумев даже забить. Если домашнее фиаско с казанским «Рубином» можно было списать на самоуспокоенность, то как объяснить последовавший вслед за этим проигрыш ещё и столичному «Динамо»? По горячим следам разбирается «Питерец.ру».

Семак внёс некоторые изменения в состав по сравнению с игрой с «Рубином». В первом тайме преимуществом владели «сине-бело-голубые», надеявшиеся на голевое чутье Матео Кассьерры. Однако после перерыва на табло стадиона имени Льва Яшина горели нули. Рискованная тактика искусственного офсайда позволила москвичам сбить атакующий порыв «Зенита» в дебюте второго тайма. Решивший судьбу матча момент случился сразу после тройной замены, которую совершил Семак (вместо Вячеслава Караваева, Андрея Мостового и Артура на поле вышли Нуралы Алип, Иван Сергеев и Густаво Мантуан). Пока петербуржцы перестраивались, динамовцы буквально затолкали мяч в ворота Михаила Кержакова.

Минимального преимущества команде Марцела Лички хватило, и «Зенит» всерьёз рискует потерять лидирующее положение в таблице РПЛ. Если «Краснодар» обыграет «Крылья Советов», то «Быки» обгонят «Зенит» на 2 очка.

Все по теме: футбол Зенит
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