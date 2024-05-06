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Питерец.ру » Спорт » Футбольный «Ленинградец» одержал первую победу в матче ФНЛ с ноября, выиграв в гостях у «Кубани» со счётом 2:0

Футбольный «Ленинградец» одержал первую победу в матче ФНЛ с ноября, выиграв в гостях у «Кубани» со счётом 2:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Голы в Краснодаре забили Сергей Ильин и Михаил Горелишвили.

«Питерец.ру» счастлив первой победе команды Максима Астафьева в первенстве ФНЛ после зимней паузы. «Ленинградец» после виктории в матче 25 ноября с «Тюменью» (1:0) не выигрывал девять матчей подряд – только ничьи (с КАМАЗом, «Шинником», «Аланией» и «Акроном») и поражения (с махачкалинским «Динамо», «Енисеем», «Родиной», «Соколом» и «СКА-Хабаровском»). Победа в Краснодаре ценна ещё и тем, что команда из Ленобласти, похоже, окончательно «утопила» осевшую на самом дне турнирной таблицы «Кубань».

Помогло «Ленинградцу» победить интересное тренерское решение Астафьева – перевод в атаку Сергея Ильина. Именно Ильин стал автором первого (и победного!) мяча в краснодарском матче: Никита Розманов сделал хороший пас, Ильин поразил ворота Нестеренко головой – так «Ленинградец» повёл в счёте на 23-й минуте. Ещё до перерыва гости удвоили своё преимущество: Ильин выступил ассистентом у автора второго гола «Ленинградца» Михаила Горелишвили.

Самым ярким событием второго тайма стали два удаления с разницей в минуту. Сначала главный арбитр выгнал с поля кубанца Осипова за фол на Ильине, и сразу же красную карточку схлопотал Эдуард Суханов. После этой победы «Ленинградец» набрал 30 очков и выбрался из опасный зоны.

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