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Питерец.ру » Спорт » Футбольный клуб «Ленинградец» сумел вывезти из Ярославля ничью: «сухарь» заработал Никита Карабашев

Футбольный клуб «Ленинградец» сумел вывезти из Ярославля ничью: «сухарь» заработал Никита Карабашев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
0:0 в матче с «Шинником» после 0:4 с «Енисеем» можно назвать серьёзным успехом.

«Питерец.ру» не нарушает традицию и освещает очередной матч «Ленинградца» в первом футбольном дивизионе. Будем честны: команда Сергея Кирьякова сейчас мечтает не вылететь из ФНЛ, и гостевая ничья с ярославским «Шинником» может стать кирпичиком в фундаменте спасения по итогам сезона – 2023/2024.«Шинник», который возглавляет не нуждающийся в представлении в Санкт-Петербурге Дмитрий Хомуха, тоже является «андердогом» первой лиги, но находится в таблице чуть выше «Ленинградца». Ключевым моментом встречи стал пенальти, назначенный главным арбитром Александром Машлякевичем в ворота гостей на 27-й минуте. Никита Карабашев выиграл дуэль у Дмитрия Самойлова и по итогам матча заработал почётный «сухарь». В послематчевом интервью Карабашев поведал следующее:

«Сначала я встал в тот же угол, куда игрок "Шинника" и пробил. Это была психологическая игра, в которой я победил. Рад, что получилось сохранить ворота "сухими". В целом же результат 0:0 нас не устраивал, мы приехали побеждать, как и в любой другой игре. Должны были дожимать соперника после удаления, но не повезло. Реализации не хватает. Мало моментов, чтобы забивать голы.»

Теперь у «Ленинградца» – 25 очков после 24 туров и спасительное 15-е место.


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