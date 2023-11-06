«Ленинградец» проиграл дома «Кубани» со счётом 0:1 и сполз на предпоследнее место в чемпионате ФНЛ

Явно не таких достижений от «Ленинградца» ждала его торсида: по итогам первого круга первенства ФНЛ дружина Сергея Кирьякова осела на предпоследнем 17-м месте. А всё потому, что затянулась серия поражений: неудача в домашней встрече с «Кубанью» стала для «Ленинградца» уже пятой подряд. «Питерец.ру» заметил, что и соседи команды из Ленобласти по «подвалу» турнирной таблицы первой лиги тоже выступают не лучшим образом.

«Кубань» как раз была тем соседом, который смог подвинуть «Ленинградец» ещё немного вниз. Всё решил гол уже в дебюте матча на «Петровском» (посещаемость, судя по сообщению пресс-службы «Ленинградца», составила чуть менее 500 зрителей). Автором победного для «Кубани» забитого мяча стал обладатель двойного футбольного гражданства Валерий Чуперка. На 9-й минуте вернувшийся из запаса Никита Карабашев вряд ли мог спасти «Ленинградец» после точного удара Чуперки по следам розыгрыша стандарта. Счёт 0:1 кубанцы удержали, порадовав своего тренера Вадима Евсеева – автора легендарного гола в ворота Уэльса.

11 ноября «Ленинградец» сыграет ещё с одним аутсайдером ФНЛ – астраханским «Волгарём» на выезде. Сейчас «Волгарь» выигрывает у «Торпедо» (2:0) и может в случае победы обогнать «кирьяковцев».