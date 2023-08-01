Футбольный клуб «Ленинградец» продолжит играть домашние матчи первой лиги на стадионе «Петровский»

Стадион «Петровский» и «Арена Рощино» – разница очевидна. Поскольку «Ленинградец», который успешно тренирует Сергей Кирьяков, вышел в первую лигу, то вопрос о месте проведения домашних матчей является вовсе не праздным.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже заявил, что доволен тем фактом, что «Ленинградец» продолжит играть домашние матчи в первенстве ФНЛ на «Петровском». «Питерец.ру» понимает, что если сравнить посещаемость дебютного домашнего матча, в котором «Ленинградец» сыграл вничью с «Родиной» из Москвы, то станет понятно: на «Арену Рощино» столько зрителей просто не вместится. На прошедшем ПМЭФ было заключено соглашение о будущей реконструкции «Петровского» с расширением функций стадиона до «спортивного кластера».

В августе «Ленинградец» сыграет два домашних поединка – с ярославским «Шинником» (12-го числа) и с промежуточным лидером турнира – московским «Акроном» (20-го). Именно «Акрон» (главный тренер – Евгенгий Калёшин) набрал 100 % очков в трёх стартовых турах нового сезона ФНЛ. При этом «Акрон» ещё и одержал две разгромные победы (4:1 с астраханским «Волгарём» и 5:1 – с тульским «Арсеналом»).

После 3-го тура «Ленинградец» занимает 8-е место в ФНЛ (5 очков, разница мячей 2–1).