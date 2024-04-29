После нулевой ничьей с «Акроном» футбольный клуб «Ленинградец» уступил команде «СКА-Хабаровск» в Рощино

Плохи дела у футбольного «Ленинградца»: всего одно очков в двух очередных матчах и прозябание в зоне вылета из первенства ФНЛ – таковы реалии для коллектива Сергея Кирьякова. На этой неделе клуб из Ленобласти проводил сразу два матча, первым из которых стала встреча с «Акроном». Зрелищной игры не получилось, и оба вратаря – тольяттинец Сергей Волков и ленинградец Никита Карабашев – заработали по «сухарю».

Поскольку за победу дают 3 очка, торсида «Ленинградца» очень надеялась, что клуб «СКА-Хабаровск», побывавший и в высшем футбольном свете, будет обыгран в воскресенье. Кирьяков в матче с хабаровчанами с первых минут выпустил форварда Руслана Апекова, забившего в нынешнем сезоне НОЛЬ голов и за «Акрон», и за взявший его в аренду «Ленинградец». Апеков предсказуемо не забил и на этот раз, а вот защитник дальневосточников Олег Кожемякин отличился на 8-й минуте. Подвела «Ленинградец» организация обороны при стандарте, хотя для отработки этого футбольного навыка и существуют сборы и тренировки.

Поведя в счёте, хабаровчане довольно спокойно додержали минимальное преимущество до финального свистка. Главный конкурент в борьбе за выживание в ФНЛ – саратовский «Сокол» – проиграл в этом туре «Шиннику» (0:1).