«Ленинградец» разгромлен «Енисеем» в Рощино: команда Сергея Кирьякова второй раз в сезоне ФНЛ – 2023/2024 проиграла со счётом 0:4

Вовсе не столь обескураживающего поражения, да ещё с разницей в четыре мяча, ждал «Питерец.ру» от областного футбольного клуба «Ленинградец». Коллектив Сергея Кирьякова выправил свои турнирные дела и, казалось бы, оторвался немного от опасной зоны, сулящей вылет из ФНЛ.

Главный тренер команды из Ленобласти внёс три изменения в стартовый состав по сравнению с матчем 22-го тура (тогда «Ленинградец» не додержал ничью с сильным махачкалинским «Динамо» и уступил со счётом 0:2). В атаку вернулся отбывший дисквалификацию Максим Бачинский (но снова не забил), вышли в основе Андрей Хитяев и Руслан Казаков.

Красноярцы открыли счёт на исходе получаса игры, когда Никиту Карабашева огорчил Александр Масловский. Далее, по известному футбольному выражению, «Енисей» играл «по счёту», однако вместо удержания минимального преимущества получился форменный разгром. Сайт «Ленинградца» сетует, что очень обидный второй гол «Енисея» в этом матче (отличился Андрей Окладников) надломил хозяев поля (игра проходила в Рощино). При счёте 0:2 «Ленинградец» пропустил ещё дважды: дубль в составе победителей удался Денису Тихонову.

Безрадостные итоги этого тура таковы: «Ленинградец» делит с «Черноморцем» и «Соколом» 14–16 места.







