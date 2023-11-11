«Ленинградец» сумел победить в гостях «Волгарь» благодаря голам Яковлева и Жиронкина, но пока команда Кирьякова – в зоне вылета из ФНЛ

«Питерец.ру» поздравляет футбольный клуб «Ленинградец» с долгожданной победой на старте второго круга чемпионата ФНЛ. В октябре у команды Сергея Кирьякова с поражения от «Черноморца» (0:1) началась серия поражений, затянувшаяся на пять туров. Это сказалось и на турнирном положении дебютанта первой лиги: «Ленинградец» погрузился в трясину зоны вылета из ФНЛ.

После обидного поражения от соседа по «подвалу» турнирной таблицы – краснодарской «Кубани» – удалось на выезде победить «Волгарь». Самый интересный для петербуржцев игрок астраханской команды – вратарь Даниил Одоевский, сыгравший и с «Ленинградцем».

Сыграв по схеме 5–3–2, «Ленинградец» озадачил соперника. Счёт гостям стадиона «Центральный» удалось открыть на исходе часа игры: Андрей Яковлев воспользовался передачей Виталия Горулёва и забил Одоевскому с левой. Сразу же буквально добил хозяев поля Виталий Жиронкин, забивший Одоевскому в ближний угол. Это взятие ворот «Волгаря» стало для Жиронкина вторым забитым мячом в сезоне после гола в ворота «Родины» в 3-м туре. «Волгарь» сумел сократить отставание в счёте усилиями защитника Зуева, но победа со счётом 2:1 досталась «Ленинградцу».