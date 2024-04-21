После поражения от «Родины» 0:2 «Ленинградец» проиграл «Соколу» с тем же счётом

«Питерец.ру» был настолько раздосадован проигрышем «Ленинградца» московской «Родине» в прошлом туре чемпионата ФНЛ, что даже не стал отдельно освещать тот матч. На столичной «Сапсан-Арене» коллектив Сергея Кирьякова отстоял нулевую ничью в первом тайме, но после перерыва дубль Гордюшенко предопределил победу «Родины» (2:0). Поэтому не выигрывавший с конца ноября в чемпионате первой лиги «Ленинградец» жаждал обыграть в субботу товарища по «подвалу» турнирной таблицы – саратовский «Сокол».

Персоналу «Рощино-Арены» пришлось постараться, чтобы очистить территорию от внезапного апрельского снегопада. Мог открыть счёт Андрей Хитяев, но после удачно разыгранного стандарта вперёд вышли саратовцы. Хавбек гостей Михаил Мальцев оказался в нужном месте и поразил ворота Никиты Карабашева, который пока пользуется доверием Кирьякова.

Поведя в счёте в столь важном для себя матче, «Сокол» спокойно удержал минимальное преимущество до перерыва. Владимир Азаров умчался в контратаку, которую завершил на 55-й минуте Владлен Бабаев. Отыграться при счёте 0:2 «Ленинградцу» не удалось, да и голевой момент был создан лишь один, когда не забил Михаил Горелишвили.

Теперь «Ленинградец» с 26 очками занимает 16-е место.



