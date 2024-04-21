ента новостей

02:00
После поражения от «Родины» 0:2 «Ленинградец» проиграл «Соколу» с тем же счётом
01:37
Анастасия Гарелик превзошла Наталью Гончарову в результативности, но «Ленинградка» проиграла московскому «Динамо» второй матч серии за «бронзу»
16:31
Хет-трик Даниила Лазутина помог «СКА-1946» сравнять счёт в финальной серии Кубка Харламова с «Локо»
12:49
В Ленобласти в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погибла пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло»
12:45
В Колпино дорожный конфликт закончился выстрелом в лицо из газового пистолета
12:40
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Бухарестской улице
12:31
Пенсионерка с проспекта Металлистов по «кодовому» слову отдала лысому курьеру деньги и украшения
10:29
Застройщик получил 6 миллиардов
09:38
Вакцинация от клещей продолжается
17:02
Сразу три шахматиста лидируют на турнире претендентов в Торонто за 2 тура до финиша – Ян Непомнящий, Хикару Накамура и Доммараджу Гукеш
14:42
Сроки производства работ по ликвидации колейности на КАД перенесли по погодным условиям
13:25
В Бокситогорске поймали серийного курьера мошенников
13:15
В Гатчине мужчина на «Ладе» сбил 9-летнего мальчика
12:53
На бульваре Александра Грина иномарка сбила 15-летнего самокатчика
12:43
В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже на проспекте Просвещения
12:36
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам 5,3 млн рублей
12:30
В Петербурге раскрыли схему подмены зарядных устройств, заказанных через маркетплейс
12:17
В России появится цифровая платформа для борьбы с мошенничеством
11:52
В Петербурге состоится открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти»
11:47
Каким провайдерам хостинга сегодня можно работать в РФ?
09:55
Финал ежегодного городского Смотра-конкурса «Эстафета Памяти – Почетный караул»
09:49
Подростков Ленобласти выведут на «Орбиту добра»
09:32
Закрывается трамвайное движение по проспекту Просвещения
09:16
Субботник решили перенести
08:45
Чиновники поборются за лайки и репосты
00:54
Драма российских шахматисток в 11-м туре претендентского турнира в Торонто – проиграли обе
00:32
«Ленинградка» начала серию за бронзу женской волейбольной Суперлиги с гостевой победы над московским «Динамо»
21:13
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий единолично лидирует в претендентской гонке в Торонто, набрав 7 очков в 11 турах
18:39
В Петербурге и Ленобласти ожидается ухудщение погодных условий
15:55
В преддверии 9 мая петербургские единороссы и «Волонтёры Победы» проводят субботники на мемориалах Воинской славы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » После поражения от «Родины» 0:2 «Ленинградец» проиграл «Соколу» с тем же счётом

После поражения от «Родины» 0:2 «Ленинградец» проиграл «Соколу» с тем же счётом

0
3
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Победив в гостях, саратовский клуб вытеснил команду Сергея Кирьякова в зону вылета из ФНЛ.

«Питерец.ру» был настолько раздосадован проигрышем «Ленинградца» московской «Родине» в прошлом туре чемпионата ФНЛ, что даже не стал отдельно освещать тот матч. На столичной «Сапсан-Арене» коллектив Сергея Кирьякова отстоял нулевую ничью в первом тайме, но после перерыва дубль Гордюшенко предопределил победу «Родины» (2:0). Поэтому не выигрывавший с конца ноября в чемпионате первой лиги «Ленинградец» жаждал обыграть в субботу товарища по «подвалу» турнирной таблицы – саратовский «Сокол».

Персоналу «Рощино-Арены» пришлось постараться, чтобы очистить территорию от внезапного апрельского снегопада. Мог открыть счёт Андрей Хитяев, но после удачно разыгранного стандарта вперёд вышли саратовцы. Хавбек гостей Михаил Мальцев оказался в нужном месте и поразил ворота Никиты Карабашева, который пока пользуется доверием Кирьякова.

Поведя в счёте в столь важном для себя матче, «Сокол» спокойно удержал минимальное преимущество до перерыва. Владимир Азаров умчался в контратаку, которую завершил на 55-й минуте Владлен Бабаев. Отыграться при счёте 0:2 «Ленинградцу» не удалось, да и голевой момент был создан лишь один, когда не забил Михаил Горелишвили.
Теперь «Ленинградец» с 26 очками занимает 16-е место.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-03-2024, 00:10
«Ленинградец» разгромлен «Енисеем» в Рощино: команда Сергея Кирьякова второй раз в сезоне ФНЛ – 2023/2024 проиграла со счётом 0:4
11-11-2023, 21:35
«Ленинградец» сумел победить в гостях «Волгарь» благодаря голам Яковлева и Жиронкина, но пока команда Кирьякова – в зоне вылета из ФНЛ
28-10-2023, 22:50
«Ленинградец» проиграл клубу «СКА-Хабаровск» в 16-м туре чемпионата ФНЛ, матч проходил во Владивостоке
14-04-2024, 01:43
ФНЛ: «Ленинградец» сыграл яркую ничью с «Аланией», счёт – 3:3
6-11-2023, 18:14
«Ленинградец» проиграл дома «Кубани» со счётом 0:1 и сполз на предпоследнее место в чемпионате ФНЛ
22-10-2023, 22:08
«Ленинградец» проиграл «Нефтехимику» в 15-м туре ФНЛ, а лидирующая «Алания» сенсационно проиграла главному аутсайдеру первой лиги «Волгарю»

Происшествия на дорогах

0
83
Вчера, 12:49
В Ленобласти в лобовом ДТП на трассе «Нарва» погибла пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло»
0
129
19-04-2024, 13:15
В Гатчине мужчина на «Ладе» сбил 9-летнего мальчика
0
137
19-04-2024, 12:53
На бульваре Александра Грина иномарка сбила 15-летнего самокатчика
0
162
18-04-2024, 15:52
В Петербурге задержан водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста на Караваевской улице
Наверх