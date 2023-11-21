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Питерец.ру » Спорт » Обе петербургские команды в ВХЛ в воскресенье одержали крупные победы: «СКА-Нева» разгромила «Торос» (6:2), а «Динамо» одолело «Челны» (5:1)

Обе петербургские команды в ВХЛ в воскресенье одержали крупные победы: «СКА-Нева» разгромила «Торос» (6:2), а «Динамо» одолело «Челны» (5:1)

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Пока хоккейная общественность обсуждает переход Антона Худобина в «Сибирь», чемпионат ВХЛ продолжается.

«Питерец.ру» заметил, что новость о переходе голкипера Антона Худобина из красноярского «Сокола» в «Сибирь» стала едва ли не главной из всех событий, происходящих в ВХЛ. Однако нельзя не отметить две воскресные победы, одержанные в первенстве «Кубка Шёлкового пути» петербургскими командами.

«СКА-Нева» после двух поражений – от «Молота» и «Ижстали» – встречалось в «Хоккейном городе» с соседом по турнирной таблице – клубом «Торос» из Нефтекамска. Более 600 зрителей стали свидетелями очень уверенной победы «невчан», которые во втором и третьем периодах полностью превзошли гостей из Башкирии. Итоговый счёт – 6:2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, дубль в составе победителей сделал Никита Дишковский, по одной шайбе в ворота «Тороса» забросили Владимир Барабанов, Никита Лисов, Егор Гурзанов и Арслан Яруллин. Эта победа позволила «невчанам» набрать 39 очков, а у лидирующего в ВХЛ «Рубина» после победы в Новокузнецке – 46 очков.

Хоккейное «Динамо» из Северной столицы разгромило одного из аутсайдеров ВХЛ – команду «Челны». Здесь нокаутирующий удар сопернику динамовцы нанесли уже в стартовой двадцатиминутке – 4:0. Две из этих четырёх шайб записал на свой лицевой счёт Владимир Михасёнок. Итог матча – 5:1.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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