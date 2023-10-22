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Питерец.ру » Спорт » Третьей подряд поражение петербургского хоккейного клуба «Динамо», на этот раз – от «Тамбова» в овертайме (1:2)

Третьей подряд поражение петербургского хоккейного клуба «Динамо», на этот раз – от «Тамбова» в овертайме (1:2)

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
Задача попасть в плей-офф ВХЛ в этом сезоне осложняется подобными сериями проигрышей.

«Питерец.ру» отмечает: динамовцы Санкт-Петербурга проиграли оппонентам из Тамбова, но смогли набрать хотя бы очко, ведь основное время завершилось с ничейным счётом 1:1.

Возможно, ХК «Тамбов» не является столь уж известным брендом в мире отечественного хоккея, но нынешний сезон этому клубу определённо удаётся. Команда из Тамбова является одним из лидеров первенства ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути», и победа в городе на Неве позволила подопечным Александра Журика переместиться уже на 4-е место. А вот дела динамовцев, который пока ещё Тренирует Ярослав Люзенков, не столь блестящи – лишь 23-я позиция из 29 участников чемпионата ВХЛ.

Хозяева поля открыли счёт … только на 57-й минуте: до этого очень удачно играли оба вратаря – Иван Сапожников («Динамо») и Георгий Кузнецов («Тамбов»). Но шайба Сергея Артемьева, которому ассистировал Антон Косолапов, к разочарованию зрителей не стала победной. Гости смогли отыграться при помощи дальнего броска Акима Тришина – овертайм, который завершился после гола Максима Баина.

Поражение от одного из лидеров сезона в дополнительное время можно было бы назвать успехом, но обидно упускать победу за пару минут до сирены: ведь «Тамбову» пришлось бы снять вратаря...

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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