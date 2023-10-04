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Питерец.ру » Спорт » «Капитан» обыграл «СКА-1946» со счётом 3:2, а «молодёжка» петербургского «Динамо» потерпела два крупных поражения от тульской «Академии Михайлова» с общим счётом 3:11

«Капитан» обыграл «СКА-1946» со счётом 3:2, а «молодёжка» петербургского «Динамо» потерпела два крупных поражения от тульской «Академии Михайлова» с общим счётом 3:11

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Сейчас «СКА-1946» занимает 8-е место в чемпионате МХЛ, а МХК «Динамо» идёт на 22-м месте.

1 октября матч между «Капитаном» из подмосковного Ступино и «СКА-1946» не состоялся: армейцы одержали техническую победу, так как хозяева льда не предоставили «Акт готовности спортсооружения к матчу». Но следующая календарная игра с тем же соперником прошла по расписанию и завершилась в пользу «Капитана», счёт – 3:2.

Никита Градобитов уже на 2-й минуте открыл счёт, но после этого в ворота Саранчука влетели три шайбы, авторами которых стали сделавший дубль Артемий Кузнецов и Иван Кевбрин. Несмотря на поражение, «СКА-1946» занимает 8-е место в турнирной таблице МХЛ (15 очков после 12 игр), а лидируют «Мамонты Югры» (21 очко).

«Питерец.ру» следил и за двумя матчами «молодёжки» петербургского хоккейного «Динамо» в Туле. Лавров там молодые динамовцы не снискали: первая игра была проиграна с оглушительным счётом 1:7, на следующий день МХК «Динамо» потерпело «просто» крупное поражение – 1:4.

Во встрече 1 октября хет-трик удался форварду «Академии Михайлова» Колыхалову, отличился он и в следующей игре с динамовцами. После провального вояжа в Тулу МХК «Динамо» (СПб) занимает 22-е место в таблице МХЛ, набрав 11 очков (столько же – у клуба МХК «Атлант»). 5 и 6 октября динамовцы приедут в гости к «Капитану».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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