Петербургское хоккейное «Динамо» в очередном матче чемпионата ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути» в овертайме победило «Торос» со счётом 1:0

Нефтекамский «Торос» перед рандеву с хоккейным клубом «Динамо» из Санкт-Петербурга (главный тренер – Владимир Крикунов) проиграл пять матчей подряд. Одним из обидчиков клуба из Башкортостана в этот неудачный ноябрьский период стало именно «Динамо» из города на Неве, победившее «Торос» со счётом 2:0. Свой предыдущий матч «Торос» проиграл клубу «Рязань-ВДВ» (4:5).

Удаления Павла Елизарова дали «Торосу» шанс открыть счёт, но динамовская оборона выстояла. Во втором периоде гости из Санкт-Петербурга устроили настоящую осаду ворот Даниила Брызгалова, нанеся множество бросков. Но «Торос» не пропустил, а в третьей двадцатиминутке игра выровнялась. «Питерец.ру» удивился, что основное время завершилось с «футбольным» счётом 0:0, но в овертайме гол случился очень быстро. Владимир Михасёнок с передач Елизарова и Антона Косолапова принёс динамовцам победу, теперь – самое время внимательно изучить турнирную таблицу ВХЛ.

Петербургское «Динамо» вплотную приблизилось к заветному 16-му месту, набрав 34 очка за 31 игру. Сразу три команды набрали по 35 очков и расположились на местах с 14-го по 16-е – это «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, альметьевский «Нефтяник» и ХК «Тамбов».

29 ноября «Динамо» сыграет с «Челнами».