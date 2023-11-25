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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило одного из лидеров ВХЛ – 6:2 в гостевом матче с пермским «Молотом»

Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило одного из лидеров ВХЛ – 6:2 в гостевом матче с пермским «Молотом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Магия Владимира Крикунова начала действовать?!

В ноябре петербургский хоккейный клуб «Динамо» и пермский «Молот» уже играли в «Юбилейном»: та встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. Да и в турнирной таблице ВХЛ соперники по субботнему матчу 25 ноября находились на разных полюсах. Если «Молот» вместе с тюменским «Рубином» и курганским «Зауральем» входил в тройку лидеров чемпионата, то динамовцы из города на Неве мечтают о месте в зоне плей-офф.

«Питерец.ру» обратил внимание, что перед игрой с динамовцами «Молот» одержал СЕМНАДЦАТЬ побед подряд, и вот – такое фиаско на своём льду. Уже на 2-й минуте Александр Кулагин открыл счёт, соавтором этого взятия ворот Кудашева выступил Никита Буруянов. Вскоре пермяки отыгрались в большинстве, но на первый перерыв лидером в счёте ушло «Динамо» после точного броска того же Буруянова.

Сразу после перерыва «Молот» сравнял счёт, после чего забивали только гости из Санкт-Петербурга. Иван Петраков, сделавший дубль Буруянов, Тимур Шарифьянов и Артём Волченков довели счёт до 6:2 в пользу «Динамо». От такого загрустил даже маскот пермской команды (на фото).

Эта эффектная победа под руководством нового главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова позволила петербуржцам вплотную приблизиться к 16-му месту.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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