Дежавю: «СКА-Нева» снова проиграла пермскому «Молоту» со счётом 0:2, но на этот раз «сухарь» заработал Егор Горшков

«Питерец.ру» не забыл, как «СКА-Нева» 15 ноября проиграла «Молоту» в «Хоккейном городе». Тогда Данил Кудашев отразил все броски петербуржцев по своим воротам, а сегодня атака «невчан» выбросила белый флаг перед Егором Горшковым. При этом стражу ворот «Молота» пришлось потрудиться: команда Николая Воеводина нанесла по воротам хозяев стадиона имени Виктора Лебедева 26 бросков (хотя пермяки попали в створ ворот петербуржцев и вовсе 39 раз).

На 29-й минуте Павла Мойсевича огорчил Иван Ларичев, открывший счёт в матче (ассистентом выступил Александр Волков). Ключевой эпизод случился в третьем периоде: «СКА-Нева» практически отбилась в меньшинстве после удаления Кирилла Мельниченко, но «Молоту» всё-таки удалось пробить Мойсевича за секунду до выхода проштрафившегося игрока гостей на лёд. Проигрывая две шайбы, «невчане» не сумели забить даже «гол престижа» и вновь проиграли «Молоту» с обидным счётом 0:2.

«Молот» показал, что крупное поражение от петербургского «Динамо» было всего лишь досадной случайностью, а «СКА-Нева» сейчас занимает шестое место в таблице ВХЛ. У «невчан» – 43 очка, на очко больше – у «Южного Урала» из Орска. Лидирует тюменский «Рубин», первым из клубов ВХЛ набравший полсотни очков.