Петербургское хоккейное «Динамо» потерпело крупное поражение от «Молота» – 3:6, дубль в составе пермяков сделал Иван Ларичев

«Питерец.ру» не расценивает поражение петербургского хоккейного клуба «Динамо» от пермского «Молота» с разницей в 3 шайбы как неожиданность. Взгляните на турнирную таблицу ВХЛ: пермяки после этой победы укрепились на второй строчке турнирной таблицы, а динамовцы из города на Неве даже не входят в зону плей-офф. К тому же «Молот» перед встречей с «Динамо» (Санкт-Петербург) выдал впечатляющую серию из ДВЕНАДЦАТИ побед подряд.

Главный тренер динамовцев Ярослав Люзенков доверил место в воротах Сергею Белову, и по ходу встречи пожалел об этом решении. Рыжов забил Белову уже на 1-й минуте, после чего нити игры на время перешли в руки динамовцев. Тимур Шарифьянов сравнял счёт (одним из ассистентов выступил Владимир Михасёнок. А на 15-й минуте Иван Косолапов вывел хозяев «Юбилейного» вперёд с передач своего тёзки Коломийцева и Артёма Ощепкова.

Но Пасманик ещё в первом периоде сравнял счёт, после чего наступило время Ивана Ларичева. Дубль Ларичева во второй двадцатиминутке позволил «Молоту» повести со счётом 4:2. На 43-й минуте Люзенков выпустил вместо Белова Ивана Сапожникова, но на результате это не сказалось – 6:3 в пользу «Молота».

15 ноября состоится матч «СКА-Нева» – «Молот», начало – в 19 часов.