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Питерец.ру » Спорт » МХЛ: крупное поражение «СКА-1946» в Бобруйске и счастливый овертайм для «молодёжки» петербургского хоккейного «Динамо»

МХЛ: крупное поражение «СКА-1946» в Бобруйске и счастливый овертайм для «молодёжки» петербургского хоккейного «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
«Динамо-Шинник» наглядно продемонстрировал, что является лидером чемпионата МХЛ.

«Питерец.ру» предполагает, что бобруйский клуб «Динамо-Шинник» отыгрался на «СКА-1946» за поражение в прошлом туре первенства МХЛ от «молодёжки» петербургского «Динамо» (2:4). «Сорок Шестые» не смогли избежать крупного поражения в Белоруссии, уступив хозяевам «Бобруйск-Арены» со счётом 1:4.

С 9-й по 12-ю минуту голкипер «СКА-1946» Кирилл Герасимюк дважды вынужден был доставать шайбу из своих ворот: счёт открыл защитник «Динамо-Шинника» Арсений Елисеев, и очень быстро форвард хозяев льда Матвей Шидловский довёл преимущество соперника команды Максима Соколова до счёта 2:0. На 33-й минуте невский армеец Владислав Романов с передач Никиты Калинина и Владимира Андреева сократил отставание «СКА-1946» в счёте до минимального, но в дальнейшем забрасывали только хозяева – 4:1 в пользу «Динамо-Шинника» после точных бросков Даниила Липского и того же Шидловского.

«Молодёжка» петербургского хоккейного клуба «Динамо» 28 сентября сыграла удачнее «Сорок Шестых»: динамовцы из Северной столицы в овертайме смогли одолеть «Русских Витязей» в Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина. Счёт – 3:2 после дополнительного времени в пользу динамовцев, шайбы в составе которых забросили Казаковцев, Артемьев и Гимбатов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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