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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме уступила «Ижстали» (1:2), а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Торос» со счётом 2:0

ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме уступила «Ижстали» (1:2), а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Торос» со счётом 2:0

0
26
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
neva.ska.ru
Динамовский вратарь Сергей Белов заработал «сухарь».

«Питерец.ру» приятно удивлён не просто победе хоккейного «Динамо» из города на Неве над нефтекамским «Торосом», а «сухарю» Сергея Белова. Ведь не пропускает команда Ярослава Люзенкова в чемпионате – 2023/2024, что называется, по большим праздникам. Первая в сезоне «сухая» победа случилась у динамовцев в Новокузнецке – тогда 21 бросок по своим воротам отразил Иван Сапожников, полностью нейтрализовав атаку «Металлурга».

В поединке динамовцев с «Торосом» всё решил большой штраф игрока гостей Огирчука в третьем периоде. Динамовцы открыли счёт в большинстве лишь на 57-й минуте после точного броска Макара Ханина. Установивший итоговый счёт 2:0 в пользу «Динамо» (Санкт-Петербург) Никита Буруянов поражал уже пустые ворота «Тороса». Победив сегодня, петербургские динамовцы набрали 27 очков в таком же количестве матчей и на 4 очка отстают от занимающей 16-е место «Кузни».

«СКА-Нева» менее успешно, чем «Динамо», провела игровой день 17 ноября в ВХЛ. Команда Николая Воеводина принимала «Ижсталь» и очень быстро пропустила. «Невчане» схлопотали удаление в атаке, и гости смогли выйти вперёд уже на 3-й минуте. Лишь на 55-й минуте Кабуш с передачи Танкова сравнял счёт, но в овертайме «Ижсталь» оказалась удачливее.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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