Хоккейное «Динамо» только в овертайме одолело «Ростов»

«Питерец.ру» решил уделить внимание не только КХЛ, но и ВХЛ, тем более что там выступают сразу два клуба из Петербурга – «Динамо» и «СКА-Нева». Интересно, что уже в первом туре состоялось петербургское дерби, завершившееся убедительной победой динамовцев со счётом 4:0 (в этой встрече, состоявшейся 5 сентября, дубль сделал Иван Ларичев).

Удалось динамовцам, главным тренером которых является Сергей Пушков, одержать победу и во 2-м туре, но – только в дополнительное время. Соперником «Динамо» стал «Ростов», и именно ростовчане смогли быстро открыть счёт усилиями Круглова. Но уже в первом периоде петербуржцы смогли догнать гостей – отличился Александр Комаристый. И «Ростов», и «Динамо» при этом забросили свои шайбы в меньшинстве.

Следующие шайбы забрасывались только в равных составах. На 24-й минуте Бякин вывел ростовский клуб вперёд, но вскоре Артём Чернов сделал счёт 2:2. Овертайма избежать не удалось, и всё тот же Чернов мог принести динамовцам победу, но не забил. Зато Егор Брызгалов смог порадовать зрителей малой арены «Юбилейного» и принести «Динамо» победу.