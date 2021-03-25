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Питерец.ру » Спорт » СКА смог дважды подряд обыграть «Динамо» в Москве во втором раунде плей-офф

СКА смог дважды подряд обыграть «Динамо» в Москве во втором раунде плей-офф

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Опубликовал: Пётр Балякин
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После победы в овертайме в третьем матче невские армейцы победили и в четвёртой игре.

«Питерец.ру» предполагает, что третий матч серии между СКА и московским «Динамо» объявят ключевым, если команда Валерия Брагина пройдёт дальше в розыгрыше Кубка Гагарина. В третьей встрече всё решил гол Владислава Каменева в овертайме, после чего динамовский наставник Владимир Крикунов сказал на пресс-конференции:

«В овертайме пропустили необязательную контратаку».

Так «Динамо» перед четвёртым матчем оказалось в тяжёлом положении: выиграть серию плей-офф при счёте 1–3 в профессиональном хоккее очень сложно. Всё решил второй период: было очень много удалений, два из которых удалось реализовать гостям. Владимир Ткачёв с передачи Андрея Кузьменко открыл счёт на 5-й минуте второго периода, а удвоил преимущество СКА Йонас Кемппайнен. А Ткачёв поучаствовал и в этом взятии динамовских ворот Антоном Бурдасовым.

Второй раз подряд отыграться с 0:2 по ходу матча «Динамо» не смогло. Швец-Роговой довёл преимущество петербуржцев до трёх шайб, а шайба Игумнова установила итоговый счёт: СКА победил 3:1 и с таким же счётом повёл в серии.

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