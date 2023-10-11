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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Горняк-УГМК» со счётом 9:3, а «СКА-Нева» победила «Челмет» – 6:4

Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Горняк-УГМК» со счётом 9:3, а «СКА-Нева» победила «Челмет» – 6:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Динамовцы после двух крупных поражений подряд были неудержимы в игре с соперником из Верхней Пышмы.

«Питерец.ру» сообщал о двух разгромах петербургского хоккейного «Динамо» перед очередным матчем первенства ВХЛ против «Горняка-УГМК» из Верхней Пышмы. К 27-й минуте петербуржцы смогли добиться преимущества в пять шайб после дубля Андрея Никонова и точных бросков Егора Сердюка, Никиты Пухова и Павла Елизарова.

После этого гости «размочили» счёт усилиями Валитова, но коллектив Ярослава Люзенкова было не остановить: 5:1 к финальной сирене превратились в 9:3. Шестую шайбу в ворота «Горняка» забросил Антон Косолапов, седьмую – добившийся дубля Павел Елизаров, восьмую – Артём Нечаев, девятую – Никита Буруянов. 11 октября «Динамо» сыграет дома с «Зауральем» из Кургана.

Пока динамовцы из города на Неве спасали от досрочного увольнения своего тренера Люзенкова, «СКА-Нева» в результативном матче одолела «Челмет» со счётом 6:4. Илья Федотов набрал в этой встрече 4 (2+2) очка, а победной для «невчан» стала шайба Кирилла Танкова в концовке третьего периода. Итоговый счёт установило попадание Матвея Кабуша в пустые ворота «Горняка» за СЕКУНДУ до сирены. Эта победа стала для команды Николая Воеводина четвёртой подряд. После 12 матчей в активе «невчан» – 18 очков, столько же у «Горняка-УГМК» и пермского «Молота».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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