Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Горняк-УГМК» со счётом 9:3, а «СКА-Нева» победила «Челмет» – 6:4

«Питерец.ру» сообщал о двух разгромах петербургского хоккейного «Динамо» перед очередным матчем первенства ВХЛ против «Горняка-УГМК» из Верхней Пышмы. К 27-й минуте петербуржцы смогли добиться преимущества в пять шайб после дубля Андрея Никонова и точных бросков Егора Сердюка, Никиты Пухова и Павла Елизарова.

После этого гости «размочили» счёт усилиями Валитова, но коллектив Ярослава Люзенкова было не остановить: 5:1 к финальной сирене превратились в 9:3. Шестую шайбу в ворота «Горняка» забросил Антон Косолапов, седьмую – добившийся дубля Павел Елизаров, восьмую – Артём Нечаев, девятую – Никита Буруянов. 11 октября «Динамо» сыграет дома с «Зауральем» из Кургана.

Пока динамовцы из города на Неве спасали от досрочного увольнения своего тренера Люзенкова, «СКА-Нева» в результативном матче одолела «Челмет» со счётом 6:4. Илья Федотов набрал в этой встрече 4 (2+2) очка, а победной для «невчан» стала шайба Кирилла Танкова в концовке третьего периода. Итоговый счёт установило попадание Матвея Кабуша в пустые ворота «Горняка» за СЕКУНДУ до сирены. Эта победа стала для команды Николая Воеводина четвёртой подряд. После 12 матчей в активе «невчан» – 18 очков, столько же у «Горняка-УГМК» и пермского «Молота».