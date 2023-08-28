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Питерец.ру » Спорт » Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова

Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo-spb.com
Петербургское хоккейное «Динамо» проиграло все пять матчей на предсезонном турнире имени Шилова.

«Питерец.ру» внимательно следил за турниром имени Пучкова, на котором играл СКА Романа Ротенберга, поэтому другой петербургский предсезонный турнир оказался немного в тени. А страсти на турнире имени заслуженного тренера РСФСР Валерия Шилова кипели нешуточные.

Петербургское «Динамо» провело на турнире имени Шилова пять матчей и все пять проиграло (два – в овертайме). Начали динамовцы с поражения от клуба «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (3:4). Затем проиграли АКМ из Тульской области (2:3) и «Югре» (0:1, при этом единственная шайба была заброшена уже на 5-й минуте).

В матче с новокузнецким «Металлургом» зрители «Юбилейного» увидели овертайм, так как основное время не выявило победителя (2:2, у «Динамо» забили Кулагин и Волченков). В дополнительное время нападающий «Кузни» Чефанов принёс своей команде победу со счётом 3:2.

В заключительном туре команда Ярослава Люзенкова снова уступила в овертайме, на этот раз – землякам из «СКА-Невы». Открыли счёт армейцы Невы: отличился капитан команды Конозов. Но защитник «Динамо» Васин смог выровнять положение, а в овертайме победу «СКА-Неве» принёс точный бросок Кузьмина.

Очень результативным получился матч между «Кузней» и АКМ, счёт – 6:5 ОТ в пользу туляков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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