Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова

«Питерец.ру» внимательно следил за турниром имени Пучкова, на котором играл СКА Романа Ротенберга, поэтому другой петербургский предсезонный турнир оказался немного в тени. А страсти на турнире имени заслуженного тренера РСФСР Валерия Шилова кипели нешуточные.

Петербургское «Динамо» провело на турнире имени Шилова пять матчей и все пять проиграло (два – в овертайме). Начали динамовцы с поражения от клуба «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (3:4). Затем проиграли АКМ из Тульской области (2:3) и «Югре» (0:1, при этом единственная шайба была заброшена уже на 5-й минуте).

В матче с новокузнецким «Металлургом» зрители «Юбилейного» увидели овертайм, так как основное время не выявило победителя (2:2, у «Динамо» забили Кулагин и Волченков). В дополнительное время нападающий «Кузни» Чефанов принёс своей команде победу со счётом 3:2.

В заключительном туре команда Ярослава Люзенкова снова уступила в овертайме, на этот раз – землякам из «СКА-Невы». Открыли счёт армейцы Невы: отличился капитан команды Конозов. Но защитник «Динамо» Васин смог выровнять положение, а в овертайме победу «СКА-Неве» принёс точный бросок Кузьмина.

Очень результативным получился матч между «Кузней» и АКМ, счёт – 6:5 ОТ в пользу туляков.