ВХЛ: «СКА-Нева» разгромила альметьевский «Нефтяник» 5:1, а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Барс» 2:1

Пока хоккейная общественность России обсуждает победную шайбу «Спартака» в ворота СКА, «Питерец.ру» коснётся матчей двух команд из города на Неве в лиге рангом пониже, чем КХЛ. Повод радостный – и «СКА-Нева», и петербургское «Динамо» свои матчи выиграли.

Не слишком блещущие в этом сезоне динамовцы выиграли в Казани у «Барса», дважды забив во втором периоде. Открыть счёт удалось на 30-й минуте Даниилу Давыдову, которому ассистировали Никита Буруянов и Артём Ощепков. А вскоре альметьевские зрители (матч проходи именно в Альметьевске, а не в Казани в силу обстоятельств) увидели и вторую шайбу динамовцев – и снова гости отличились в равных составах. Это Александр Кулагин довольно простым броском поразил ворота Максима Арефьева.

Визави Арефьева Иван Сапожников, вернувшийся в ворота «Динамо», пропустил в этом матче лишь однажды: на 42-й минуте Замалетдинов воспользовался ошибкой при выходе из зоны. Победив, команда Ярослава Люзенкова набрала 23 очка и расположилась на 19-м месте.

«СКА-Нева» не оставила «Нефтянику» никаких шансов, разгромив альметьевский клуб со счётом 5:1. Дубль в составе победителей сделал Григорий Кузьмин, по разу отличились Кирилл Мельниченко, Никита Дишковский и Давид Мамаладзе.