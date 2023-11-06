ента новостей

20:20
ВХЛ: «СКА-Нева» разгромила альметьевский «Нефтяник» 5:1, а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Барс» 2:1
20:00
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу с разницей в 10 очков: Хантер набрал 19 очков, Найт – 22
18:14
«Ленинградец» проиграл дома «Кубани» со счётом 0:1 и сполз на предпоследнее место в чемпионате ФНЛ
14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
14:53
В Ленобласти в ходе конфликта в рейсовом автобусе, молодой человек выстрелил в 45-летнего пассажира
14:44
В Ленобласти изъяли крупную партию гашиша
14:40
В Неве затонул автомобиль с девушкой в салоне
14:36
В Московском районе группа подростков пыталась ограбить 12-летнего мальчика
01:25
Индийский шахматист Видит стал победителем «Большой Швейцарки ФИДЕ – 2023» на острове Мэн, в женском турнире первенствовала его соотечественница Рамешбабу Вайшали
20:14
«Ленинградка» по привычке обыграла «Енисей» и пробилась в полуфинал волейбольного Кубка России
15:31
В Петербурге задержали 35-летнюю женщину, обокравшую пенсионерку
14:14
В Петероградском районе мужчина взял кредит и перевел мошенникам около 8 млн рублей
01:26
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы в 10-м туре над иранцем Магсудлу имеет отличные шансы выиграть «Большую Швейцарку ФИДЕ»: всё решит партия с Гири
00:32
Будничная победа «Зенита» в Калининграде над «Балтикой» - 2:0, голы забили Сергеев и Кассьерра
23:56
В матче с «Витязем» петербургский СКА отыгрался с 0:2 и выиграл по буллитам благодаря точному штрафному броску Гальченюка
15:46
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков одержал победу в 9-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и набрал 5 очков, лидирует в турнире Андрей Есипенко – 6,5 очков
11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
11:06
В Невском районе иномарка сбила на переходе ученицу 4 класса
10:27
Конференция «Литература одного дома»
10:25
Выставка «Ускользающая красота»
10:22
День народного единства
00:47
Петербургское хоккейное «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с альметьевским «Нефтяником», но проиграло по буллитам, а «СКА-Нева» в овертайме одолела ЦСК ВВС
23:46
На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб
20:58
В Выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
18:34
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3
14:44
В Смольном торжественно вручили государственные награды РФ и поощрения Президента
14:09
На острове Мэн продолжается «Большая Швейцарка ФИДЕ»: в 8-м туре проиграли Горячкина и Шувалова, а Широв победил Мурзина
13:58
III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О» в ТЮЗе
13:55
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего
13:50
В центре Петербурга задержали троих мигрантов-нелегалов, подозреваемых в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: «СКА-Нева» разгромила альметьевский «Нефтяник» 5:1, а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Барс» 2:1

ВХЛ: «СКА-Нева» разгромила альметьевский «Нефтяник» 5:1, а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Барс» 2:1

0
54
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
5 ноября оба петербургских клуба выиграли свои матчи в чемпионате ВХЛ.

Пока хоккейная общественность России обсуждает победную шайбу «Спартака» в ворота СКА, «Питерец.ру» коснётся матчей двух команд из города на Неве в лиге рангом пониже, чем КХЛ. Повод радостный – и «СКА-Нева», и петербургское «Динамо» свои матчи выиграли.

Не слишком блещущие в этом сезоне динамовцы выиграли в Казани у «Барса», дважды забив во втором периоде. Открыть счёт удалось на 30-й минуте Даниилу Давыдову, которому ассистировали Никита Буруянов и Артём Ощепков. А вскоре альметьевские зрители (матч проходи именно в Альметьевске, а не в Казани в силу обстоятельств) увидели и вторую шайбу динамовцев – и снова гости отличились в равных составах. Это Александр Кулагин довольно простым броском поразил ворота Максима Арефьева.

Визави Арефьева Иван Сапожников, вернувшийся в ворота «Динамо», пропустил в этом матче лишь однажды: на 42-й минуте Замалетдинов воспользовался ошибкой при выходе из зоны. Победив, команда Ярослава Люзенкова набрала 23 очка и расположилась на 19-м месте.

«СКА-Нева» не оставила «Нефтянику» никаких шансов, разгромив альметьевский клуб со счётом 5:1. Дубль в составе победителей сделал Григорий Кузьмин, по разу отличились Кирилл Мельниченко, Никита Дишковский и Давид Мамаладзе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-11-2023, 00:47
Петербургское хоккейное «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с альметьевским «Нефтяником», но проиграло по буллитам, а «СКА-Нева» в овертайме одолела ЦСК ВВС
19-09-2023, 20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
11-10-2023, 01:47
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Горняк-УГМК» со счётом 9:3, а «СКА-Нева» победила «Челмет» – 6:4
30-09-2023, 01:39
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло матч чемпионата ВХЛ у клуба «Рязань-ВДВ» со счётом 3:1, победную шайбу забросил Иван Петраков
27-09-2023, 22:05
Воскресенский «Химик» победил петербургское «Динамо» со счётом 5:3, в предыдущем матче чемпионата ВХЛ подмосковный клуб обыграл и «СКА-Неву»
2-10-2023, 20:33
В петербургском хоккейном дерби «СКА-Нева» удалось победить «Динамо» со счётом 5:3

Происшествия на дорогах

0
87
Сегодня, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
236
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
0
195
4-11-2023, 11:06
В Невском районе иномарка сбила на переходе ученицу 4 класса
0
260
3-11-2023, 23:46
На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб
Наверх