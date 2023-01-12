Задержали подозреваемого в инциденте с каретой повозкой на Дворцовой площади

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти установили и задержали подозреваемого в инциденте с гужевой повозкой на Дворцовой площади, который произошёл вечером 2 января.

Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец ЛО, проживающий в СПб и работающий механиком. В ходе разбирательства было установлено, что, проходя мимо кареты, запряжённой лошадьми, он спровоцировал своими действиями движение повозки в сторону пешеходов.

В результате пострадали 3 человека: 43-летний мужчина и его дети – 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в больницу.

В отношении злоумышленника, спровоцировавшего инцидент, возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Фигурант доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий.