В Ленобласти 65-летний мужчина на «Форд Фокус» сбил 10-летнего мальчика

Накануне вечером, 10 ноября около 18 часов на 2-ом километре автодороги «Подъезд к Красносельскому району» 65-летний мужчина, управляя автомашиной «Форд Фокус», двигаясь в сторону Красного Села, вне населенного пункта совершил наезд на мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия 10-летний школьник с множественными травмами был госпитализирован.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Собранные материалы переданы в следственные органы.