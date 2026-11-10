В Ленобласти задержали двоих пассажиров такси за сбыт «запрещенки»

29 октября около 12:30 экипаж ДПС остановил на 85-ом километре трассы «Павлово-Мга-Луга» в Тосненском районе Ленинградской области такси марки «Чанган» для проверки. За рулём находился 37-летний гражданин сопредельного государства. Сзади ехали два пассажира 19 и 20 лет. Увидев сотрудников полиции, они повели себя подозрительно. Во время личного досмотра в рюкзаке юношей обнаружили пакет с белым порошком весом порядка 1 кг. Как установила экспертиза, изъятое оказалось наркотиком метилэфедроном массой 995,3 грамма.

Позже стражи порядка выяснили: одному из задержанных через соцсеть на мобильный пришло предложение подзаработать. Работа сводилась к тому, чтобы забрать пакет с наркотиками и расфасовать содержимое на партии. Затем он позвал в долю приятеля. Вдвоём они подобрали пакет с запрещённым веществом близ деревни Трубников Бор в Тосненском районе и поехали домой на такси. По дороге в Петербург машину тормознули инспекторы ГАИ.

В отделении полиции на задержанных составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

При обыске в съёмной квартире одного из обвиняемых на проспекте Обуховской обороны нашли 5 полимерных свёртков с наркотиками. Кроме того, там были металлическая кастрюля с запрещёнными веществами общей массой около 500 гр., электронные весы и упаковочные материалы. Всё изъятое направят на дополнительную экспертизу.

Оба фигуранта взяты под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ.