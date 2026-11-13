В Петербурге пресечена деятельность двух помошниц телефонных мошенников, обслуживавших сим-боксы

В Петербурге полицейскими пресечена деятельность двух девушек 17 и 20 лет, которых подозревают в обслуживании оборудования для телефонных мошенников. Оперативники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главка действовали вместе с УФСБ и сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Курортному району.

По данным оперативно-розыскных мероприятий, с августа по ноябрь нынешнего года фигурантки выполняли указания кураторов, личности которых пока не установлены и которые находятся за границей. В арендованных петербургских квартирах девушки поддерживали работу сим-банков.

Через это оборудование пропускался телефонный трафик, а затем совершались мошеннические действия против жителей России.

Общение с организаторами велось в мессенджере.

Каждой из девушек за такую работу еженедельно выплачивалось вознаграждение — 500 долларов США.

6 ноября в ходе комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий обе подозреваемые были задержаны.

При обысках по адресам проживания правоохранители нашли и изъяли сим-банки, мобильные телефоны с перепиской с кураторами, Wi-Fi-камеры, роутеры и сим-карты разных операторов связи.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ.

20-летнюю фигурантку задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

17-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия: устанавливаются соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.