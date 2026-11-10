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Питерец.ру » Происшествия » В Буграх конфликт соседей закончился стрельбой

В Буграх конфликт соседей закончился стрельбой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Соседский конфликт перерос в стрельбу: в Буграх полиция задержала двоих мужчин

Вчера, 9 ноября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о конфликте в одной из квартир дома на Тихой улице.

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что незадолго до этого между местной жительницей и двумя мужчинами произошёл конфликт из-за шума в квартире.

По предварительной информации, в ходе ссоры один из мужчин произвёл несколько выстрелов в сторону женщины из пневматического пистолета, а второй распылил газовый баллончик.

До настоящего времени женщина за медицинской помощью не обращалась.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в возрасте 36 и 43 лет и доставили их в отдел полиции для разбирательств.

В отношении обоих составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Пневматический пистолет и два металлических шарика изъяты.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, хулиганство
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