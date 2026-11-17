Накануне утром, 16 ноября около 09 часов к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что результате дорожного конфликта между водителями на перекрестке проспекте Большевиков и улицы Подвойского, неизвестный мужчина выстрелил в 39-летнего прохожего из предмета похожего на пистолет.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в ходе дорожного конфликта неизвестный мужчина произвел выстрел в заявителя из предмета конструктивно схожего с газовым пистолетом, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле «Крайслер».

Потерпевшего с ожогом глаза в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу.

Сотрудники уголовного розыска Невского районаПетербурга по подозрению в совершении указанного преступления задержали 36-летнего мужчину.

Задержанного доставили территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен административный протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.