В Петербурге задержали мужчину, повредившего дверь автобуса

В Московском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о повреждении имущества транспортной компании: пассажир автобуса разбил дверь салона ударом ноги.

Согласно данным Госавтоинспекции, инцидент произошёл 5 ноября примерно в 23:35 на Пулковском шоссе. Экипаж, выехавший на вызов, выяснил: находясь внутри салона маршрута № 252, гражданин нанёс удар ногой по двери и вывел её из строя. Ущерб, понесённый перевозчиком, оценён в 15 тысяч рублей. О случившемся в дежурную часть сообщил сам водитель автобуса.

Находившегося в нетрезвом виде нарушителя бригада скорой помощи увезла в медицинское учреждение.

13 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали подозреваемого — 24-летнего жителя города. Молодого человека взяли на улице Ленсовета. Дознание квалифицировало содеянное по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). До завершения следствия фигурант останется на свободе под подпиской о невыезде.