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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, повредившего дверь автобуса

В Петербурге задержали мужчину, повредившего дверь автобуса

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали мужчину, повредившего дверь пассажирского автобуса

В Московском районе Петербурга возбуждено уголовное дело о повреждении имущества транспортной компании: пассажир автобуса разбил дверь салона ударом ноги.

Согласно данным Госавтоинспекции, инцидент произошёл 5 ноября примерно в 23:35 на Пулковском шоссе. Экипаж, выехавший на вызов, выяснил: находясь внутри салона маршрута № 252, гражданин нанёс удар ногой по двери и вывел её из строя. Ущерб, понесённый перевозчиком, оценён в 15 тысяч рублей. О случившемся в дежурную часть сообщил сам водитель автобуса.

Находившегося в нетрезвом виде нарушителя бригада скорой помощи увезла в медицинское учреждение.

13 ноября в ходе проведения  оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали подозреваемого — 24-летнего жителя города. Молодого человека взяли на улице Ленсовета. Дознание квалифицировало содеянное по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). До завершения следствия фигурант останется на свободе под подпиской о невыезде.

Все по теме: Московский район, хулиганство
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