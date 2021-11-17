ента новостей

14:49
В Петербурге поймали 50-летнего развратника
12:38
В Петербурге задержали аферистов, обманывавших пенсионеров
12:30
Росгвардеец Кирилл Антюх победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею
11:50
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня
11:45
JPMorgan подает в суд на Tesla из-за твитов Илона Маска
11:38
Петербургская выставка «Наследие Содружества. Традиции для будущего» посвящена 30-летию СНГ
10:30
Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам более 370 тысяч рублей
10:16
В Ленобласти в ДТП погиб петербуржец
09:45
Запросы оказались скромными
09:16
Есть ли выгода от кэшбэка?
08:55
Белорусы нам друзья
01:08
Сборная России не сыграет с Украиной в стыковых матчах, но прочие возможные соперники уже известны
15:59
Европа отворачивается от непривитых по мере роста числа случаев заражения Covid-19
15:50
В Петербурге велосипедист ограбил студентку
15:47
Компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций в Ленобласти получат гранты
15:41
По меньшей мере трое погибли в результате двух взрывов в столице Уганды
15:37
Лукашенко обсудит с Меркель ситуацию с мигрантами
15:35
Беларусь начнет расследование фактов насилия на границе
15:30
Ситуацию с развитием креативных индустрий обсудили участники форума Партнерства «Северное измерение»
13:07
В Эрмитаже выставят портрет императрицы Марии Федоровны
10:40
Никаких прорывов в критических переговорах Байдена с Си Цзиньпином
10:29
В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку
10:22
В Петербурге школьница выпала с 15-го этажа
10:15
Назальная вакцина без побочек
10:14
В Петербурге задержали аферистку, обокравшую пенсионерку
09:51
На QR-кодах могут появиться фотографии
09:20
Петербуржец отсудил миллионы у Сбербанка
19:46
Традиционный Кубок Н.А. Никифорова-Денисова пройдёт в Петербурге
19:43
Выставка «Построение метафор»
19:42
Выставка «Мрачные картины»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали 50-летнего развратника

В Петербурге поймали 50-летнего развратника

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
В Невском районе задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетним.

В минувший понедельник к полицейским Невского района Петербурга обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила о том, что 14 ноября в период с 15:30 до 19:30 у дома 16 на улице Дыбенко неизвестный мужчина под предлогом подзаработать привел в квартиру дома 5/1 по ул. Коллонтай её сына, 2005 года рождения, где совершил в отношении него развратные действия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали по месту его жительства. Задержанный 50-летний мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за мошенничество.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.  

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район развратник дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-02-2021, 12:18
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пнесионерку
21-09-2020, 11:31
В Петроградском районе задержали бездомного педофила
19-08-2020, 11:27
В Петербурге лжеэлектрик обокрал пенсионера
31-10-2018, 09:40
В Красносельском района задержан педофил
6-02-2020, 14:48
В Невском районе задержали насильника
13-11-2020, 12:49
В Петербурге задержан гей-педофил

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
87
Сегодня, 10:16
В Ленобласти в ДТП погиб петербуржец
0
299
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
271
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
250
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
Наверх