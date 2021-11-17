В Петербурге поймали 50-летнего развратника

В минувший понедельник к полицейским Невского района Петербурга обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила о том, что 14 ноября в период с 15:30 до 19:30 у дома 16 на улице Дыбенко неизвестный мужчина под предлогом подзаработать привел в квартиру дома 5/1 по ул. Коллонтай её сына, 2005 года рождения, где совершил в отношении него развратные действия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали по месту его жительства. Задержанный 50-летний мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за мошенничество.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.