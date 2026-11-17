Днем 15 ноября около 15 часов к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в квартиру дома 110 корпус 1 по проспекту Обуховской обороны проник неизвестный мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам задержали 18-летнего дизайнера сайта одной из страховых компаний. Подозреваемого изобличили в том, что открыв дверь вышеуказанной квартиры ключами, которые ему под воздействием мошенников передал сын собственника квартиры, пытался похитить имущество и материальные ценности, находящиеся в сейфе, повредив его и шкаф, в котором находился сейф. Материальный ущерб составил не менее 100 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовные дело по части 1 статьи 167, части статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.