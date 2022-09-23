На севере Петербурга избили мужчину

Вчера около 12 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что около от 11 подъезда дома 34/12 по проспекту Художников в тяжелом состоянии был госпитализирован 31-летний мужчина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что при невыясненных обстоятельствах потерпевшего ударил рукой по лицу неизвестный мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В тот же день возле дома 21 по Пискаревскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 24-летний мужчина. В отношении подозреваемого составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).