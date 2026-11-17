Утром 14 ноября, около 10:45 к полицейским Центрального района Петербурга поступила информацич о том, что в подъезде дома 22 по набережной Канала Грибоедова, неизвестные связали 24-летнего мужчину, и похитили его телефон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили потерпевшего, который рассказал, что часом ранее, на лестничной площадке трое неизвестных, после совместного распития спиртных напитков, под угрозой ножа, связали его ремнем, и открыто похитили принадлежащий ему мобильный телефон «iPhone 14 Pro», а так же денежные средства в сумме 2 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.

В этот же вечер возле дома 2 по Мучному переулку по горячим следам сотрудники уголовного розыска Центрального района по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 42-летнего неработающего местного жителя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.