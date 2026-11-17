Ранее сообщалось, что вечером 15 ноября около 21 часа к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины возле дома 72 по проспекту Стачек.

Прибывшие на место происшествия наряд полиции, на первом этаже бара в здании концертного зала в состоянии алкогольного опьянения, с множественными ножевыми ранениями живота обнаружил 22-летнего жителя Москвы.

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. 16 ноября около 22 часов возле дома 32 по Боровой улице сотрудниками уголовного розыска Кировского района по подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний молодой человек, который накануне вечером в ходе конфликта из-за девушки несколько раз ударил ножом потерпевшего, после чего скрылся.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.