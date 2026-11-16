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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задерали студента, помогавшего телефонным мошенникам

В Петербурге задерали студента, помогавшего телефонным мошенникам

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Красносельского района задержали студента, помогавшего телефонным мошенникам в обмане пенсионеров

Накануне вечером, 15 ноября около 16:30 к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 76-летней жительницы одного из домов по улице Партизана Германа. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что стала жертвой телефонных мошенников. В период 10 дней женщине названивали неизвестные, представляясь сотрудниками «Росфинмониторинга», и вводили в заблуждение о необходимости «обезопасить» деньги путем их декларирования. Пенсионерка доверилась незнакомцам и 13 ноября передала неизвестному мужчине, выступившим курьером, свои сбережения в сумме 574 410 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность курьера, причастного к мошенничеству. Помощником злоумышленников оказался студент-четверокурсник ВУЗа из поселка Шушары, который утром этого же дня был задержан оперативниками на Ленинском проспекте за совершение аналогичного преступления. Похищенное не изъято. 

Молодого человека поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается причастность подозреваемого к иным преступным эпизодам. Расследование продолжается

Все по теме: Красносельский район, мошенничество, пенсионеры
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