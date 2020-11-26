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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП

В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Гатчинском районе произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб и трое, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

Вечером минувшего вторника около 20.00 у деревни Малое Верево на 39 километре автодороги Р-23 автомобиль «ВАЗ» под управлением 18-летнего гражданина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Киа Серато» под управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП водитель «ВАЗ» с различными травмами в состоянии средней тяжести был госпитализирован, его 17-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Также пострадали водитель автомобиля «Киа Серато» и находившийся в салоне 10-летний мальчик: с различными травмами в состоянии средней тяжести они госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ведется расследование.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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