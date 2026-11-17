Вечером 15 ноября, около 22 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 44-летней женщины, которая рассказала стражам порядка о том, что несколькими часами ранее возле торгового центра, расположенного в доме 67 корпус 2 по Заневскому проспекту, двое неизвестных, под угрозой применения газового баллончика, отобрали у ее 15-летнего сына рюкзак, после чего скрылись. Сумма материального ущерба составила 1500 рублей.

На следующий день в квартире дома 30 корпус 2 литер А по проспекту Энергетиков сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих нападавших, в возрасте 14 и 19 лет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

Взрослого злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ, а подростка передали родителям.