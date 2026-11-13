В Петербурге полицейские раскрыли квартирную кражу на 3 миллиона рубле

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция расследует крупную кражу, совершённую после того, как 18-летнего местного жителя обманом заставили отдать ключи от собственного жилья. Материальный урон потерпевший оценил в 3 миллиона рублей.

Заявление поступило в дежурную часть 10 ноября в 21:25. О случившемся правоохранителям сообщил брат молодого человека: по его словам, родственник находился под психическим давлением со стороны посторонних и в итоге передал им ключи от своей квартиры в одном из домов на улице Коллонтай.

По данным, полученным полицейскими по прибытии на адрес, звонки жертве шли с 8 по 10 ноября. Звонившие выдавали себя за представителей разных силовых ведомств. Войдя в доверие, они склонили 18-летнего петербуржца отдать связку ключей незнакомцу — якобы ради того, чтобы юношу не стали привлекать к ответственности по уголовной статье.

Когда потерпевший вернулся домой через несколько часов, обстановка в квартире уже была нарушена. Взломщики распилили сейф и вынесли оттуда драгоценности, а также памятные и коллекционные монеты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ещё один 18-летний молодой человек; его задержали в подъезде дома № 11 по Дмитровскому переулку.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Фигурант помещён под задержание согласно статье 91 УПК РФ.

Мероприятия по делу продолжаются: правоохранители устанавливают все обстоятельства хищения и возможных соучастников.