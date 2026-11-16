21 ноября в музее дизайна «Основа» (», наб.Фонтанки д.183) пройдёт «Марафон Дали» — тематический день, посвящённый Сальвадору Дали – продюсеру личного образа, режиссёру публичных жестов и медиа стратегу. Участники мероприятия смогут взглянуть на его наследие с разных сторон — от маркетинга и рекламных компаний до мистических образов и символизма.

В программе — лекции, показ фильма «Андалузский пёс» с обсуждением и экскурсия по выставке «Полный сюр! Эффект Дали».

«Марафон Дали» начинается в 13:30 с лекции «Сальвадор Дали: (не)голодный художник». Маркетолог, креативный директор и независимый журналист Анастасия Исакова проанализирует проекты Дали с точки зрения дизайна, маркетинга и их восприятия обществом. Участники узнают, как автор работал с коммерческими заказами, почему его подход вызывал споры и критику от коллег-художников. А в процессе мы дадим ответ на вопрос: «должен ли художник быть «голодным», чтобы оставаться настоящим творцом?».

Участие в лекции бесплатное, необходима регистрация.

В 15:00 состоится показ фильма «Андалузский пёс» — картины 1929 года, созданной по сценарию Сальвадора Дали. Фильм стал одним из ключевых произведений сюрреалистического кинематографа: его сюжет строится на образах сновидений, ассоциациях и неожиданных визуальных метафорах. После просмотра исследователь искусства ХХ века Валерий Хаустов обсудит со зрителями историю создания картины, скрытые символы и влияние на мировой кинематограф.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация.

В 16:00 гостей ждёт экскурсия по выставке «Полный сюр! Эффект Дали». Экскурсовод познакомит посетителей с экспозицией, посвящённой не только живописи художника, но и его работе с графикой, керамикой, книжной иллюстрацией и другими формами визуального искусства.

Завершит программу лекция «Карты Таро Дали: между предсказанием и шедевром». В 17:30 академический исследователь Таро Анастасия Сохина расскажет об истории мистической колоды, созданной Сальвадором Дали, и разберёт её символику. В изображениях классические сюжеты Таро переплетаются с образами из жизни Дали, истории искусства и культуры. В конце встречи участники смогут познакомиться с практикой гадания и попробовать трактовать значения карт.

Приходите на «Марафон Дали» и увидите, как гений сюрреализма собрал из стиля, тиража и медийности империю собственного имени.