На Ладожском мосту изменили схему движения

Смена схемы движения поменялась на Ладожском мосту — 40-й километр трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), Кировский район Ленинградской области. Причина — завершение очередного этапа планово-предупредительных работ. Об этом информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Реверсивное движение отменено. С 12 ноября подрядчик демонтирует временные светофоры и ограждения, а также убирает временную дорожную разметку. Транспорт теперь едет по двум полосам в сторону Ленинградской области и по одной — в направлении Санкт-Петербурга. Такой порядок сохранится до 25 ноября: именно к этой дате планируется полностью восстановить осевое барьерное ограждение и автоматическую систему противогололедной обработки. График работ немного опережается.

Об этом рассказал Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы стартовали 13 октября 2025 года. Завершить их планируется 14 сентября 2027 года.

За временные неудобства ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения.