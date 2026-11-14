В Сестрорецке женщина на иномарке сбила 9-летнего мальчика

Накануне вечером, 13 ноября около 17:20 возле дома 348 по Приморскому шоссе города Сестрорецк 68-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хончи» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершила наезд на 9-летнего мальчика, ученика 3-го класса, пересекавшего проезжую часть на самокате, не спешившись с него, находился в сопровождении матери.

В результате дорожного происшествия пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки к административной ответственности за нарушение ПДД в 2026 году привлекалась 48 раз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.