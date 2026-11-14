ента новостей

15:45
В Петербурге ликвидировали подпольный покерный клуб
15:36
На Ладожском мосту изменили схему движения
15:27
В Сестрорецке женщина на иномарке сбила 9-летнего мальчика
15:05
В Петербурге задержали мужчину, повредившего дверь автобуса
14:48
В Кингисеппе в ДТП с грузовиком погиб водитель «Солерс»
13:20
Патрушев и Беглов посетили комбинат «Свеза» в Петербурге
13:17
Перенесена дата закрытие съезда на развязке КАД с Приморским шоссе
13:38
В Петербурге полицейские раскрыли квартирную кражу на 3 миллиона рубле
13:34
На проспекте Ударников 58-летний рецидивист выхватил сумку у пожилой женщины
13:30
В Петербурге задержали участников ночной драки у метро «Садовая»
13:25
В Парголово подросток задушил свою мать
13:18
В Петербурге пресечена деятельность двух помошниц телефонных мошенников, обслуживавших сим-боксы
19:37
Выставка корейского медиахудожника Ким Бёнхо «Блеск»
19:34
Балет «Щелкунчик» Государственного театра танца «Казаки России»
15:38
В Петербурге задержали подростка, разбившего стекло автобуса
15:35
В Петербурге задержали подростка за грабеж на Лиговском проспекте
23:06
В Петроградском районе иномарка сбила 25-летнюю девушку
20:43
В Ленобласти на трассе Р-23 ограничат движение из-за ремонта моста
20:36
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу
15:21
В Ленобласти 65-летний мужчина на «Форд Фокус» сбил 10-летнего мальчика
11:43
В Волхове конфликт соседей из-за нарушения тишины завершился поножовщиной
11:39
В Невском районе задержали хулигана, избившего мужчину на детской площадке
11:34
В Петербурге задержали участника конфликта на Стародеревенской улице
10:42
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы
10:39
Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
10:35
Открытие выставки «Остров Траугот»
10:31
Изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга
10:05
Беглов предложил увеличить доходы и расходы бюджета Петербурга
14:26
В Вырице в ДТП на каршеринговом автомобиле пострадали четыре человека
12:37
Первые выступили на сценах Государственного Эрмитажа и Мариинского театра в Санкт-Петербурге
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке женщина на иномарке сбила 9-летнего мальчика

В Сестрорецке женщина на иномарке сбила 9-летнего мальчика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Курортного района Петербурга проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим школьником в Курортном районе

Накануне вечером, 13 ноября около 17:20 возле дома 348 по Приморскому шоссе города Сестрорецк 68-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хончи» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершила наезд на 9-летнего мальчика, ученика 3-го класса, пересекавшего проезжую часть на самокате, не спешившись с него, находился в сопровождении матери.

В результате дорожного происшествия пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 
Водитель иномарки к административной ответственности за нарушение ПДД в 2026 году привлекалась 48 раз.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Курортный район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-10-2026, 13:00
В Приморском районе автоледи на иномарке сбила 12-летнего школьника
18-09-2026, 11:15
В Петербурге иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
13-10-2026, 11:27
В центре Петербурга девушка на каршеринговом автомобиле сбила 13-летнюю девочку на самокате
21-09-2026, 12:52
В Ленобласти из-за вышедшего на дорогу лося в ДТП пострадал 16-летний пассажир легковушки
12-10-2026, 11:44
В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП
8-09-2026, 10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:27
В Сестрорецке женщина на иномарке сбила 9-летнего мальчика
Вчера, 14:48
В Кингисеппе в ДТП с грузовиком погиб водитель «Солерс»
11-11-2026, 23:06
В Петроградском районе иномарка сбила 25-летнюю девушку
11-11-2026, 15:21
В Ленобласти 65-летний мужчина на «Форд Фокус» сбил 10-летнего мальчика
Наверх