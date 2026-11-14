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Питерец.ру » Общество » Перенесена дата закрытие съезда на развязке КАД с Приморским шоссе

Перенесена дата закрытие съезда на развязке КАД с Приморским шоссе

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает об изменении даты полного закрытия съезда на развязке КАД с Приморским шоссе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что полное перекрытие съезда на развязке КАД с Приморским шоссе переносится на другие сроки.

По словам Ильи Пузыревского, возглавляющего территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад», корректировка даты вызвана производственной необходимостью — такое решение приняла подрядная организация. Речь идёт о съезде № 4 на 0-м километре КАД: движение по нему с внутреннего кольца в сторону Приморского шоссе будет полностью остановлено в ночь с 17 на 18 ноября, в промежуток между 22:00 и 06:00.

Изначально перекрытие этого съезда планировалось сутками раньше — в ночь с 13 на 14 ноября.

Причина ограничения — работы по устройству ростверка свайного фундамента, на котором будет стоять шумозащитный экран.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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