В Парголово подросток задушил свою мать

Вечером 11 ноября, около 20:20 к полицейским поступило заявление от 34-летней жительницы Парголово, которая рассказала стражам порядка о том, что на протяжении почти двух недель не выходит на связь ее 38-летняя сестра, которая проживала с 14-летним сыном в одном из домов по Юкковскому шоссе в Парголово.

12 ноября около 17:30 возле дома 8 корпус 2 по Юкковскому шоссе в пос. Парголово сотрудники уголовного розыска Выборгского района Петербурга задержали сына пропавшей гражданки.

Полицейские выяснили, что 2 ноября между ним и его матерью произошел конфликт, в ходе которого подросток задушил женщину, после чего вывез ее тело в чемодане и спрятал.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.