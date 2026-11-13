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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово подросток задушил свою мать

В Парголово подросток задушил свою мать

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве своей матери

Вечером 11 ноября, около 20:20 к полицейским поступило заявление от 34-летней жительницы Парголово, которая рассказала стражам порядка о том, что на протяжении почти двух недель не выходит на связь ее 38-летняя сестра, которая проживала с 14-летним сыном в одном из домов по Юкковскому шоссе в Парголово.

12 ноября около 17:30 возле дома 8 корпус 2 по Юкковскому шоссе в пос. Парголово сотрудники уголовного розыска Выборгского района Петербурга задержали сына пропавшей гражданки.

Полицейские выяснили, что 2 ноября между ним и его матерью произошел конфликт, в ходе которого подросток задушил женщину, после чего вывез ее тело в чемодане и спрятал.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все по теме: Выборгский район, Парголово
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