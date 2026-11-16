Герценовский университет с 20 декабря 2026 года по 10 января 2027 года проведет праздничную программу для детей «Новогодняя сказка во Дворце педагогики». В программу войдут игры с участием сказочных персонажей, детский спектакль «Морозко» и специальный сувенир. Событие ориентировано на широкую аудиторию — петербуржцев и гостей города.

Сказочный маршрут пройдет через главные ворота университета, гости смогут полюбоваться подсветкой фасадов исторических зданий и новогодней елкой на площади Инициативных. Затем они окажутся в парадных интерьерах, где их ждет встреча со сказочными персонажами во главе с Дедом Морозом. Театральная постановка «Морозко» в большом обновленном Колонном зале подготовлена артистами университета и включает интерактивные элементы для взаимодействия с детской аудиторией. В финале ребят ждет необычный сувенир — эксклюзивная раскраска «Приключения Пеликаши. Секреты Дворца педагогики», которая познакомит с разными профессиями. Пеликаша — символ Герценовского университета — сам пообщается с гостями праздника.

«Новогодние представления в Герценовском университете возродят давнюю традицию: наш вуз — преемник Воспитательного дома, в котором устраивали детские праздники и елки для воспитанников. Но «Новогодняя сказка во Дворце педагогики», открытая для всех жителей и гостей Петербурга, станет первым опытом проведения столь масштабной новогодней программы в вузе», — прокомментировал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Программа разработана именно для семейного посещения: это позволит не только обеспечить безопасное пребывание ребенка, но и сплотить семью, подчеркнула начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере образования РГПУ им. А. И. Герцена Елена Спасская. Вместе с ребенком по сказочному маршруту сможет пройти один сопровождающий: родитель, бабушка или дедушка, брат или сестра старше 18 лет либо учитель.

Герценовские студенты выступят волонтерами. Они будут взаимодействовать с детьми, развивать навыки проведения театрализованных представлений для дошкольников и ребят младшего школьного возраста. Такая программа, по словам Елены Спасской, является полезным педагогическим опытом для будущих учителей. В постановке будут использованы авторские костюмы, а декорации изготовил институт художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена.

«Новогодняя сказка во Дворце педагогики» будет идти дважды в день — в 11:00 и в 15:00. Она рассчитана на детей в возрасте от 6 до 10 лет. Организаторы отмечают, что проект объединит образовательную, культурную и семейную повестки и сделает историческое здание вуза доступным для широкой публики в новогодние каникулы.