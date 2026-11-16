В Ленобласти женщина на «Рено Кангу» сбила 44-летнего пешехода

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась 12 ноября примерно в 07:50.

На трассе «Санкт-Петербург — Свердлова» возле посёлка Красная Заря автомобиль «Рено Кангу» под управлением 52-летней женщины сбил мужчину 44 лет.

На место происшествия раньше бригады скорой помощи прибыли сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Всеволожскому району — старшие лейтенанты полиции Дмитрий Андреев и Роман Пикалев. Не дожидаясь медиков, автоинспекторы сразу начали оказывать пострадавшему первую помощь.

Из специальной укладки для помощи при ДТП полицейские взяли медицинские средства и остановили кровотечение у мужчины марлевыми повязками. Шею пострадавшего зафиксировали воротником-шиной. Кроме того, его укрыли спасательным термоодеялом.

После приезда медицинских работников пострадавшего осмотрели. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили во Всеволожскую клиническую больницу.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции необходимая помощь была оказана мужчине ещё до приезда медиков.