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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина на «Рено Кангу» сбила 44-летнего пешехода

В Ленобласти женщина на «Рено Кангу» сбила 44-летнего пешехода

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пешеходу, пострадавшему в ДТП

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась 12 ноября примерно в 07:50.

На трассе «Санкт-Петербург — Свердлова» возле посёлка Красная Заря автомобиль «Рено Кангу» под управлением 52-летней женщины сбил мужчину 44 лет.

На место происшествия раньше бригады скорой помощи прибыли сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Всеволожскому району — старшие лейтенанты полиции Дмитрий Андреев и Роман Пикалев. Не дожидаясь медиков, автоинспекторы сразу начали оказывать пострадавшему первую помощь.

Из специальной укладки для помощи при ДТП полицейские взяли медицинские средства и остановили кровотечение у мужчины марлевыми повязками. Шею пострадавшего зафиксировали воротником-шиной. Кроме того, его укрыли спасательным термоодеялом.

После приезда медицинских работников пострадавшего осмотрели. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили во Всеволожскую клиническую больницу.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции необходимая помощь была оказана мужчине ещё до приезда медиков.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, пострадавший пешеход
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