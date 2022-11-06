В Приморском районе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

4 ноября к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 91-летней пенсионерки о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, в котором пострадал человек, и для не возбуждения уголовного дела нужны деньги. В этот же день она передала курьеру 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ(мошенничество).

5 ноября на Новгородском проспекте, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний ранее судимый мужчина.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК.