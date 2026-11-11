В Ленобласти на трассе Р-23 ограничат движение из-за ремонта моста

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на подведомственной трассе федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в пределах Ленинградской области пропускная способность будет снижена. Причина — дорожные работы.

Реверсивное движение со светофорным регулированием введут с 12 по 27 ноября на мосту через реку Луга. Об этом рассказал Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По его словам, причина ограничений — локальное восстановление асфальтобетонного покрытия. Машинам разрешат ехать не быстрее 40 км/ч. На этом отрезке трассы проложено лишь по одной полосе в каждую сторону — всего две. Ремонт будет идти без перерывов, круглые сутки.

Работы выполнят по схеме организации дорожного движения, которая утверждена и согласована в установленном порядке. Для ограждения зоны ремонта поставят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения.

Как уточнил Пузыревский, ремонт затронет 147-й километр дороги Р-23 (обход Луги), а именно Лужский район Ленинградской области. Сроки работ могут быть пересмотрены, если этого потребуют погодные условия.