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Питерец.ру » Происшествия » В Вырице в ДТП на каршеринговом автомобиле пострадали четыре человека

В Вырице в ДТП на каршеринговом автомобиле пострадали четыре человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Гатчинского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими

Накануне вечером, 9 ноября около 22 часов на нерегулируемом перекрёстке автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки» в поселке Вырица, Гатчинского района Ленобласти 34-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем «Шкода Рапид», по неустановленной причине совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия пострадали четыре человека. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, трое пассажиров — 31-летний мужчина и две женщины 32 и 18 лет - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту  ДТП полицейскими проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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