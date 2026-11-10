В Вырице в ДТП на каршеринговом автомобиле пострадали четыре человека

Накануне вечером, 9 ноября около 22 часов на нерегулируемом перекрёстке автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки» в поселке Вырица, Гатчинского района Ленобласти 34-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем «Шкода Рапид», по неустановленной причине совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия пострадали четыре человека. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, трое пассажиров — 31-летний мужчина и две женщины 32 и 18 лет - госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.